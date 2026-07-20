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AKTIEN IM FOKUS: Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an

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LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Rüstungsaktien haben am Dienstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham überraschend den früheren Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister machte. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen.

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Vor allem britische Branchenwerte waren gefragt, aber auch jene aus Deutschland zogen an. Der Kurs von Rheinmetall kehrte mit einem Anstieg um 1,8 Prozent erstmals seit einer Woche wieder über die 1.000-Euro-Marke zurück. Er näherte sich damit der 21-Tage-Linie, die seit Anfang Februar abwärts zeigt.

In London zog der Kurs von BAE Systems um 3,6 Prozent an, während die Titel von Babcock International sogar 7,5 Prozent gewannen. Bei Qinetiq (QinetiQ Group) betrug das Kursplus etwa 4 Prozent.

Weitere internationale Profiteure waren die Aktien des italienischen Konzerns Leonardo mit plus 3,8 Prozent sowie des französischen Thales-Konzerns (Thales) mit einem Anstieg von 1,2 Prozent.

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Laut Citigroup-Analyst Charles Armitage ist die Postenvergabe an Healey eine erst einmal erfreuliche Nachricht für Anleger im Rüstungssektor. Healey habe seinen vorherigen Rückzug als Verteidigungsminister schließlich mit fehlenden Finanzmitteln begründet. Er erwähnte allerdings auch, dass Healey als Finanzminister mit zahlreichen Ausgabenforderungen konfrontiert sein werde. Es bleibe daher abzuwarten, wie viele Mittel er tatsächlich für die Verteidigung bereitstellen könne.

Laut Armitage sind vor allem Babcock und Qinetiq mit einem hohen Umsatzanteil in Großbritannien von dieser Entwicklung begünstigt, aber auch BAE Systems habe einen lokalen Umsatzanteil von bis zu 30 Prozent. Wichtige Profiteure außerhalb des Landes sieht er in Thales und Leonardo mit 10 bis 15 Prozent britischem Umsatzanteil./tih/ajx/mis

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG