DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -2,5%Nas21.634 -2,1%Bitcoin60.422 +0,1%Euro1,1555 -0,2%Öl113,0 +5,0%Gold4.491 -3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen: Rote Vorzeichen zum Wochenschluss -- DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab
Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Heidelberg Materials deutlich erholt - Emissionshandel im Blick

20.03.26 18:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
168,20 EUR 1,60 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
63,66 CHF 1,06 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Bausektor haben am Freitag nach dem jüngsten Kursverfall der Branchenwerte teilweise relative Stärke gezeigt. Vor allem die Titel von Heidelberg Materials fielen mit einem Anstieg um mehr als drei Prozent positiv auf. Sie erholten sich wegen Spekulationen über eine nur milde Anpassung des Emissionshandelssystem ETS.

Wer­bung

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Construction & Materials konnte sich zwar nicht nachhaltig dem sehr schwachen Marktumfeld entziehen, das im Tagesverlauf zunehmend vom anhaltenden Iran-Krieg belastet wurde. Am Ende war das Minus mit 0,6 Prozent aber vergleichsweise niedrig. Der Teilindex stand so in der Branchentabelle noch am besten da.

Die bessere Position der Baustoffbranche wurde wie bei Heidelberg Materials auf Erleichterung im Hinblick auf das europäische Emissionshandelssystem ETS zurückgeführt. Im Nachgang eines Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs wies Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup darauf hin, dass sich eher eine Feinabstimmung als eine grundlegende Systemänderung abzeichne. Damit würde ein Preisrisiko für Zement beseitigt.

Aktien wie Heidelberg Materials hatten zuletzt schwer unter der Sorge gelitten, dass der Emissionshandel deutlich abgeschwächt werden könnte, um Unternehmen im internationalen Wettbewerb von den Abgaben dafür zu entlasten. Der Konzern hatte vorher als Profiteur der stärkeren Klimaschutzmaßnahmen gegolten, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat.

Wer­bung

Die Aktien von Heidelberg Materials hatten bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie einen Erholungsversuch gewagt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktien als attraktiv bezeichnet.

Am Gesamtmarkt wich jede Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende am Freitag wieder der Realität, da neue Angriffe des Irans auf Öl- und Gasinfrastrukturen der Golfstaaten weiter die Angst der Anleger erhöhten. Verstärkt wurde die Anspannung von einem Bericht im "Wall Street Journal", wonach das US-Verteidigungsministerium drei Kriegsschiffe und Tausende weiterer Marines entsenden soll./tih/la/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:01Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
16.03.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.03.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
16.03.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.03.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen