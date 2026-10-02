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AKTIEN IM FOKUS: IG Group belastet Broker-Aktien mit Kurssturz

Werte in diesem Artikel
Aktien
CMC Markets PLC
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flatexDEGIRO AG
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IG Group Holdings PLC
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LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Brokerbereich werden am Freitag von großer Enttäuschung über den Ausblick der britischen IG Group belastet. Deren Titel brachen in London um mehr als 20 Prozent ein und zogen damit auch jene des direkten Konkurrenten CMC Markets mit fast zehn Prozent nach unten. Im weiteren Branchenkreis fielen die Papiere von flatexDEGIRO in Frankfurt um 2,5 Prozent.

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IG verursachte den stärksten Kurseinbruch seit fast einem Jahrzehnt, indem das Handelshaus einen überraschend starken Umsatzrückgang im dritten Quartal gemeldet hatte - entgegen einer zuvor optimistischen Prognose. Der Umsatz im Quartal soll voraussichtlich bei rund 240 Millionen Pfund liegen, was laut dem RBC-Experten Ben Bathurst die Erwartungen um 23 Prozent verfehlt. Seiner Einschätzung nach waren geringere Einnahmen im außerbörslichen Handel und ein generell schwächeres Börsenumfeld dafür verantwortlich./tih/jha/

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
25.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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