DAX24.821 +0,1%Est505.973 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.516 -1,1%Euro1,1827 -0,2%Öl68,32 -0,4%Gold4.916 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter
Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks! Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte gefragt - Aroundtown ragt nach Bericht heraus

17.02.26 13:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,02 EUR 0,22 EUR 7,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
68,80 EUR 2,30 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
15,96 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,26 EUR 0,83 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienwerte sind am Dienstag europaweit gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate erklomm das höchste Niveau seit Herbst 2024. Dazu passt, dass die Zinsen am deutschen Anleihemarkt weiter deutlich fallen. Der Bund-Future ist auf ein Jahreshoch geklettert. Er zeigt die Entwicklung der Kurse deutscher Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit und verläuft so spiegelbildlich zu den Zinsen. Damit ist er ein wichtiger Signalgeber für die Refinanzierungskosten der Immobilienbranche.

Wer­bung

An der Spitze des DAX stiegen die Aktien von Vonovia (Vonovia SE) am Dienstag mit plus 4 Prozent an ihren seit Oktober 2024 vorherrschenden Abwärtstrend heran.

TAG Immobilien (TAG Immobilien) und LEG (LEG Immobilien) Immobilien legten um jeweils gut zweieinhalb Prozent zu. Besonders auffällig waren aber die Papiere von Aroundtown (Aroundtown SA), ebenfalls im MDAX, mit einem Plus von zeitweise fast 16 Prozent. Viceroy Research hatte die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien empfohlen.

In der Vergangenheit hatte sich Viceroy vor allem als Leerverkäufer einen Namen gemacht, der mit negativen Berichten auf vermeintlich zu hohe Kurse hinwies. Betroffen war etwa grenke im Jahr 2020.

Wer­bung

Nun hieß es jedoch zu Aroundtown: "Viceroy ist long, während der Markt schläft." Man habe das Unternehmen von seiner Liste der Leerverkaufskandidaten gestrichen und stattdessen gekauft. "Die Aktie ist massiv unterbewertet", so das Argument. Der vom Unternehmen berichtete Portfoliowert sei so konservativ angesetzt, dass ihre eigene Berechnung etwa 12 Prozent höher liege. Aroundtown sollte - finanziert durch Assetverkäufe - aggressive Aktienrückkäufe durchführen, so Viceroy weiter./ag/mis/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen