AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte schwach - Renditen von Staatsanleihen steigen

02.09.25 14:35 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.

Wer­bung

Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im DAX gaben Vonovia (Vonovia SE) um vier Prozent nach und im MDAX waren Aroundtown (Aroundtown SA) und TAG Immobilien mit bis zu 4,6 Prozent unter den größten Verlierern, während LEG (LEG Immobilien) 3,5 Prozent verloren.

Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.

Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen./tih/jha/

