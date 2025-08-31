AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte schwach - Renditen von Staatsanleihen steigen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten.
Auch in Deutschland schwächelte die Branche: Im DAX gaben Vonovia (Vonovia SE) um vier Prozent nach und im MDAX waren Aroundtown (Aroundtown SA) und TAG Immobilien mit bis zu 4,6 Prozent unter den größten Verlierern, während LEG (LEG Immobilien) 3,5 Prozent verloren.
Im Fokus stehen die zinsempfindlichen Branchenwerte wegen derzeit anziehender Zinsen für Staatsanleihen, die den Immobilienmarkt bremsen und Finanzierungskosten verteuern können.
Vor allem für französische Titel sind derzeit steigende Renditen zu beobachten, die ein Niveau deutlich über denen von Griechenland erreicht haben. Dabei sorgt das drohende Ende der französischen Mitte-Rechts-Regierung für Verunsicherung, nachdem Frankreichs Premier François Bayrou im Streit um den Staatshaushalt angekündigt hatte, am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen./tih/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen