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AKTIEN IM FOKUS: Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax

04.06.26 11:45 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Anstehende Index-Änderungen haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf die Kurse der davon betroffenen Aktien keinen allzu starken Einfluss mehr. Überraschungen hielten sich in Grenzen, bewegt wurden die Kurse eher von anderen Gründen. Die Änderungen treten am 22. Juni in Kraft. Ausschlaggebend für Index-Auf- oder Abstiege sind die Marktkapitalisierungen von Unternehmen auf Basis des Streubesitzes sowie die Handelsumsätze.

Die Papiere des Baukonzerns HOCHTIEF steigen wie von Experten erwartet in den DAX auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die in den MDAX absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag um 2 Prozent nach, haben sich aber innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW. Porsche notierten zuletzt knapp im Minus.

Dank des Booms im Halbleitersektor verteuerten sich Chipwerte in letzter Zeit deutlich. Dies trug dazu bei, dass künftig im MDax der mittelgroßen Werte die Aktien von Elmos Semiconductor, Siltronic und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) vertreten sein werden, aus dem Nebenwerteindex SDAX aufsteigend. Alle drei verloren am Donnerstag gleichwohl deutlich mit bis zu 5 Prozent, geschuldet dem insgesamt schwachen Halbleitersektor nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Chipriesen Broadcom bei allerdings extrem hohen Erwartungen.

Für die Papiere der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) und des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) ging es im Feiertagshandel etwas nach unten. Sie müssen den MDax in Richtung SDax verlassen. Dies gilt auch für den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, dessen Aktien zuletzt jedoch zulegten.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ajx/ag

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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