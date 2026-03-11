DAX22.832 -2,9%Est505.595 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.437 -2,8%Euro1,1488 +0,3%Öl112,8 +2,9%Gold4.538 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe
DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

AKTIEN IM FOKUS: Ionos, United Internet und 1&1 die Lichtblicke im trüben Umfeld

19.03.26 13:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,35 EUR -0,35 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IONOS
23,95 EUR 2,45 EUR 11,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,60 EUR 1,10 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und deren Töchter IONOS und 1&1 haben sich am Donnerstag dank erfreulicher Jahreszahlen und Ausblicke vom stark eingetrübten Gesamtmarkt deutlich abgehoben. Analysten sprachen insgesamt von beruhigenden Berichten und lobten die Ziele für 2026.

Wer­bung

Besonders positiv stachen die Anteilsscheine des Webhosters Ionos hervor, die im sehr schwachen MDAX um knapp 13 Prozent auf 24,05 Euro hochsprangen. Sie machten Verluste der vergangenen knapp sechs Wochen wett und verringerten ihr Minus seit Jahresbeginn auf rund 10 Prozent. Seit Anfang Februar hatten die Papiere deutlich unter aufgekommenen Bedenken über die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) gelitten.

United Internet belegten zur Mittagszeit mit plus 6,0 Prozent auf 27,40 Euro den zweiten Platz im Index der mittelgroßen Werte, womit das bisherige Jahresminus auf rund ein Prozent schrumpfte.

Im Nebenwerte-Index SDAX nahmen zudem die Papiere von 1&1 die Spitze ein mit plus 6,6 Prozent auf 24,15 Euro. Ihr bisheriger Jahresverlust verringerte sich auf 2,4 Prozent.

Wer­bung

Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs, der alle drei Aktien aus der Internet- und Telekombranche zum Kauf empfiehlt, sprach von weitgehend beruhigenden Quartalsergebnissen und Ausblicken. Bei Ionos lobte er darüber hinaus die Aussagen zum Neukundenzuwachs.

So erwarte der Webhoster mit Blick auf den im Jahresvergleich aktuell noch rückläufigen Durchschnittsumsatz je Nutzer, dass die wachsende Zahl an Neukunden dies in den kommenden Quartalen wohl kompensieren werde. Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach denn auch mit Blick auf die Neukundengewinnung von einem "echten Highlight" und hob obendrein hervor, dass Ionos erhebliches Wachstumspotenzial nicht nur in bestehenden Features sehe, sondern insbesondere auch in neuen KI-Funktionen.

Mit Blick auf die Mutter United Internet sowie 1&1 hob er die positiven Ausblicke hervor, und Goldman-Analyst Lee wies obendrein auf den Barmittelzufluss (FCF) hin. Er rechnet nun mit steigenden Marktschätzungen für diese für Aktionäre besonders interessanten Kenngröße. Zu 1&1 ergänzte Lee, dass der mittelfristige Ausblick "beruhigende Klarheit hinsichtlich der Entwicklung des Telekomanbieters in Bezug auf Ausbau, Investitionsausgaben und FCF bietet".

Wer­bung

Laut Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank gab es zwar keine größeren Überraschungen bei United Internet, weshalb die Auswirkungen auf die Konsensschätzungen zu vernachlässigen seien. Doch auch er schrieb, dass dessen Ausblick "insgesamt positiv aufgenommen werden" dürfte.

Für die aktuelle Bewertung der United-Internet-Aktie spiele jedoch auch die Marktwahrnehmung der Tochter Ionos eine wichtige Rolle, ergänzte er. In den vergangenen Monaten habe diese, wie auch die Wahrnehmung der gesamten Vergleichsgruppe, erheblich unter KI-Ängsten gelitten. Er selbst hält diese Sorgen allerdings für überzogen./ck/err/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu IONOS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
11:46IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:51IONOS NeutralUBS AG
10:01IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:01IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026IONOS OverweightBarclays Capital
15.01.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:51IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.05.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen