AKTIEN IM FOKUS: KI-Hype treibt Techs - ASML, Infineon, Süss Microtec steigen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Positive Analystenkommentare und gute Vorgaben von der Wall Street haben am Montag europäische Tech-Werte angetrieben. Das Thema Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für Kaufinteresse.

Eine Empfehlung von Bernstein Research schob die ASML (ASML NV)-Anteile (ASML NV) auf ein Hoch seit Anfang 2022. Kurz nach dem Handelsstart ging es für die Papiere des Chipindustrieausrüsters bis auf 705 Euro nach oben. Zuletzt führten sie mit einem Plus von noch 2,45 Prozent auf 703,10 Euro den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) an.

Bernstein-Analystin Sara Russo hob das Kursziel von 630 auf 800 Euro an und stufte die Papiere in der Folge von "Market Perform" auf "Outperform" hoch. Nachdem der ASML-Kurs in den vergangenen zwölf Monaten der Branche hinterhergehinkt sei, erschienen die Papiere zunehmend attraktiv, erklärte die Expertin in einer Studie. Dass 2024 ein Übergangsjahr werde, verstünden die Anleger mittlerweile. Mit Blick auf China bleibe ASML zudem stark aufgestellt, auch wenn das Land infolge von Handelsrestriktionen stärker auf Fortschritte bei eigenen Kapazitäten zur Herstellung von Lithographie-Systemen setzen dürfte.

Mit dem Kurssprung vom Montag bringt es ASML nun wieder auf einen Börsenwert von rund 281 Milliarden Euro. Das bedeutet in Sachen Marktkapitalisierung den dritten Platz in Europa knapp vor dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle (Nestlé).

Vor ASML liegen der französische Luxuswarenhersteller LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) mit einem Börsenwert von 331 Milliarden Euro und der Pharmakonzern Novo Nordisk mit umgerechnet 335 Milliarden Euro. Die Dänen profitieren aktuell stark vom Hype um Abnehmspritzen.

Techwerte waren in Europa am Montag insgesamt stark gefragt. Der Stoxx Europe 600 Technology führte das Branchentableau mit einem Plus von 1,4 Prozent an. Damit schwappte eine gute Stimmung von der Wall Street herüber, die vor dem Wochenende für eine Techrally gesorgt hatte.

Hierzulande stiegen zu Wochenbeginn die Papiere des Chipkonzerns Infineon als einer der Favoriten im Dax (DAX 40) um 2,2 Prozent, im MDAX ging es für den Aktienkurs des Chipindustrieausrüsters Aixtron (AIXTRON SE) ebenfalls um gut zwei Prozent nach oben.

Im Nebenwerteindex SDAX brachte es Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) sogar auf ein Plus von mehr als vier Prozent. Hier sorgte ein Kommentar des Analysten Tim Wunderlich von Hauck Aufhäuser Investment Banking für zusätzlichen Rückenwind. Der Experte wertete in einer am Montag vorliegenden Studie den in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsausblick des taiwanischen Chipkonzerns TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) positiv für den Chipausrüster. Wunderlich hob sein Süss-Kursziel von 31,00 auf 36,60 Euro an und bestätigte die Einstufung "Buy"./mis/tav/men