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AKTIEN IM FOKUS: Konjunktursorgen und Worthington Steel belasten Stahlbranche

26.03.26 10:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
45,43 EUR -0,24 EUR -0,53%
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Aurubis
147,30 EUR -7,40 EUR -4,78%
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Klöckner & Co (KlöCo)
11,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Salzgitter
37,04 EUR -0,80 EUR -2,11%
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thyssenkrupp AG
8,17 EUR -0,13 EUR -1,57%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Überdurchschnittliche Kursverluste haben am Donnerstag die Aktien der Stahlbranche erlitten. thyssenkrupp fielen am Vormittag um 4,1 Prozent und Salzgitter um 4,4 Prozent. In Amsterdam verloren ArcelorMittal 2,7 Prozent. Papiere des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis büßten sogar 5 Prozent ein.

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Angesichts der Konjunktursorgen gerieten europaweit die zuletzt stark erholten Rohstoffwerte wieder unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war mit fast 19 Prozent Minus in den vier Wochen Iran-Krieg zuvor besonders stark unter die Räder gekommen, nachdem er kurz vor dem Beginn noch einen Rekord erreicht hatte.

Ein Börsianer verwies ferner auf schwache Zahlen des US-Stahlerzeugers Worthington Steel. Im dritten Geschäftsquartal per Ende Februar fiel das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr kräftig auf nur noch rund 3 Millionen US-Dollar. Der Aktienkurs brach daraufhin nachbörslich um fast 13 Prozent ein.

Worthington Steel arbeitet gegenwärtig an einer Übernahme des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)). Dessen Aktienkurs gab leicht auf 11,90 Euro nach, liegt damit jedoch um gut 8 Prozent über den von Worthington Steel gebotenen 11 Euro je Aktie.

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Anleger setzten offenkundig auf ein höheres Gebot des US-Unternehmens, sagte der Börsianer. Diese Spekulation werde durch die Tatsache genährt, dass Worthington Steel am 10. März die Mindestannahmeschwelle für eine Übernahme gesenkt hat. "Ab dem Tag stieg der Kurs von Klöckner & Co über den Kaufpreis von elf Euro", erklärte er./bek/ag/zb

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DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

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