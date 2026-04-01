AKTIEN IM FOKUS: Kriegsverlierer gefragt nach Waffenruhe - Ölwerte unter Druck

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger richten ihr Augenmerk am Mittwoch nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran auf die bisherigen Verlierer und Gewinner des Kriegs. So stehen Öl- und Gaswerte im vorbörslichen Handel besonders unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Oil & Gases war im Zuge sprunghaft steigender Energiepreise um bis zu 15 Prozent geklettert auf ein Rekordhoch. Nun dürfte er bei prozentual zweistellig fallenden Öl- und Gaspreisen kräftig nachgeben.

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Derweil sind Werte aus den Bereichen Rohstoffe, Tourismus, Banken, Immobilien und Konsum gesucht. Der Immobilien-Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate lag zuletzt seit Kriegsbeginn trotz bereits erfolgter Erholung immer noch 13 Prozent im Minus. Vor dem Start des Kriegs Ende Februar hatte er noch auf einem Höchststand seit Herbst 2024 notiert, bevor vor allem steigende Zinsen ihn deutlich auf Talfahrt schickten. Rohstoffwerte und Banken standen vor allem unter dem Eindruck von Konjunktursorgen. Die Branchenindizes lagen zuletzt seit Kriegsstart noch gut 7 und 8 Prozent im Minus./ag/jha/