AKTIEN IM FOKUS: Krisengewinner wie Zalando und Teamviewer im Lockdown gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Zuge des für Deutschland erneut verordneten harten Lockdowns waren am Montag die Aktien von Corona-Krisengewinnern gefragt. Die Papiere der Online-Modehändler Zalando (plus 5 Prozent) und Global Fashion Group (Global Fashion Group (GFG)) (plus 7,6 Prozent) führten am Nachmittag den MDAX beziehungsweise den SDAX an.

Im MDax legten die Papiere des Anbieters von Fernwartungs- und Videosoftware TeamViewer um 2,5 Prozent zu und die des Kochboxenanbieters HelloFresh gewannen 1,1 Prozent. Im Dax (DAX 30) waren die Aktien des Essensliefersdiestes Delivery Hero mit 2,3 Prozent weit vorne, und im Nebenwerteindex SDax ging es für die Anteilsscheine des Online-Händlers für Haustiefbedarf zooplus um 3,9 Prozent nach oben.

All diese Unternehmen profitieren schon seit Monaten vom Trend hin zu noch mehr Online-Bestellungen beziehungsweise im Fall von Teamviewer der vermehrten Arbeit im Home-Office./mis/fba