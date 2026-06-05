AKTIEN IM FOKUS: Luftfahrt und Tourismus unter Druck - Eskalation in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder verschärfte Lage in Nahost hat den Aktien aus den Bereichen Luftfahrt und Tourismus am Montag einen Dämpfer verpasst. So sackten die Papiere des Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) und des Triebwerkherstellers MTU (MTU Aero Engines) um bis zu 4 Prozent ab. Für die Anteilsscheine von TUI und Lufthansa ging es in den ersten Minuten um bis zu 3,8 Prozent nach unten. Alle Werte dämmten ihre Abschläge bis zum Vormittag ein.

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Iran und Israel griffen sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig an. Israels Luftwaffe habe Ziele im Westen und im Zentrum des Irans ins Visier genommen, teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Wenige Stunden zuvor hatte der Iran Israel mit Raketen beschossen. Auch am Morgen feuerte das Land erneut Raketen auf Israel. Die Ölpreise legten deshalb zum Wochenstart deutlich zu. Ein anhaltend hohes Niveau der Treibstoffpreise ist momentan wohl das größte Risiko für die Airlines.

Die jüngste Eskalation gefährdet auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Deshalb will US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auffordern, auf weitere Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten. Trump habe ein entsprechendes Telefonat mit Netanjahu angekündigt, berichtete ein Reporter des Nachrichtenportals "Axios" auf X./edh/ag/stk