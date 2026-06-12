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AKTIEN IM FOKUS: Luftfahrt- und Touristiksektor erhält Auftrieb von Iran-Deal

15.06.26 12:00 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Luftfahrt- und Touristikbranche haben am Montag mit einem Kurssprung auf das verkündete Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran reagiert. Damit knüpften sie an die Rally vom Freitag an, als sich bereits eine Einigung abgezeichnet hatte.

So stiegen die Papiere des Reisekonzerns TUI um bis zu 9 Prozent und stoppten erst an ihrer einfachen 200-Tage-Linie. Die Aktien der Fluggesellschaft Lufthansa schlossen mit plus 6,5 Prozent die zu Kriegsbeginn Anfang März aufgerissene Kurslücke. Auch Fraport stiegen nochmals klar bis an ihre 200-Tage-Linie. Im DAX ging es für die Anteilsscheine des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) bis zu 7,5 Prozent aufwärts an ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Auch Airbus (Airbus SE) gehörten zu den besten.

Die angekündigte Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif erklärte als Vermittler, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vereinbart. Das gelte auch für den Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus soll nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden.

Dies sorgte für weiter deutlich fallende Ölpreise und belastete den Energiesektor massiv. Auch defensive Branchen büßten an Wert ein. So gehörten Aktien aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Gesundheit europaweit zu den schwächsten Werten./edh/ag/stk

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