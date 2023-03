AKTIEN IM FOKUS: Lufthansa und Fraport schwach vor Warnstreiks - Exane-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am letzten Handelstag vor den großen Warnstreiks in Deutschland haben Papiere von Lufthansa und Fraport zu den schwächsten MDAX-Werten gehört. Anteilsscheine der Kranich-Linie verloren am Freitagvormittag 4,8 Prozent, Aktien des Flughafenbetreibers 4,5 Prozent.

Lufthansa-Passagiere müssen sich bereits am Sonntag auf erhebliche Ausfälle einstellen. Am Flughafen München finden wegen der Ausstände schon an dem Tag - abgesehen von humanitären Flügen - keine Lufthansa-Flüge statt, wie die Airline am Freitag mitteilte. Hinzu kommt am Montag Deutschlands größter Flughafen Frankfurt. Bei Fraport strich zudem die Investmentbank Exane BNP Paribas ihre Empfehlung./ag/mis