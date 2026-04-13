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AKTIEN IM FOKUS: LVMH enttäuscht im Modegeschäft - Branche hält sich gut

14.04.26 09:40 Uhr
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PARIS (dpa-AFX Broker) - Reserviert haben Anleger am Dienstag auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) reagiert. Der Kurs des Branchenschwergewichts fiel an der Pariser Euronext um 2 Prozent auf 472,25 Euro und lag damit am Ende des EuroStoxx 50. Damit könnte die jüngste Stabilisierung bereits wieder beendet sein.

Selbst wenn man die Belastungen durch die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal doch enttäuschend verlaufen, schrieb Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Die wichtige Sparte Mode & Lederwaren sei um zwei Prozent geschrumpft, hier hätten Analysten im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.

Eine Belastung für die Luxusbranche waren die LVMH-Zahlen indes nicht. In Paris legten Hermes (Hermès (Hermes International)) um 0,3 Prozent zu und Kering um 1,8 Prozent. An der Londoner Börse gewannen Burberry 1,6 Prozent und in Mailand verteuerten sich Moncler um 1,8 Prozent./bek/zb

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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09:11LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
08:06LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
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13.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:11LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformBernstein Research
08:06LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
13.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
01.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
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08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

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