AKTIEN IM FOKUS: LVMH-Zahlen belasten Luxussektor

13.10.26 10:28 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben am Dienstag stärker nachgegeben. Sie folgten damit den enttäuschenden Zahlen von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton). Während deren Aktien um 1,8 Prozent nachgaben und damit nach einer annähernden Kurshalbierung seit Jahresbeginn weiter schwächelten, gaben auch Hermes International, Kering und Richemont in einem leicht anziehenden Gesamtmarkt deutlicher nach.

Werbung

"Der französische Luxuskonzern LVMH konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die anhaltende Konsumschwäche in China habe belastet und setze auch andere europäische Luxus- und Konsumwerte unter Druck.

LVMH sei es gelungen, die ohnehin schon geringen Erwartungen noch zu verfehlen, betonten die Analysten der Deutschen Bank. Die Konsensschätzungen dürften weiter sinken. Auch wenn die Bewertung der Aktie sich im Bereich der historischen Tiefs bewege, sei kurzfristig keine Wende zu erwarten. Ungeachtet dessen sei das Chance-Risiko-Verhältnis positiv, denn die Schwäche sei eher zyklisch als strukturell./mf/mis