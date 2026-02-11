AKTIEN IM FOKUS: Mercedes-Benz setzt mit Zahlen ganzen Sektor unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mercedes-Benz setzt mit Zahlen ganzen Sektor unter Druck Autowerte dürften am Donnerstag belastet von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) die Kursgewinne des DAX etwas bremsen. Nach den vorgelegten Quartalszahlen und dem Ausblick gerät bei den Titeln des Stuttgarter Autobauers das bisherige Xetra-Jahrestief von 54,89 Euro ins Wanken, denn vorbörslich wurden sie fünf Prozent tiefer gehandelt. Das Tradegate-Tief lag mit 54,81 Euro schon kurzzeitig darunter.
Die Titel der anderen Autobauer BMW, VW (Volkswagen (VW) vz) und Porsche AG (Porsche vz) wurden mit bis zu 2,4 Prozent ins Minus gezogen.
Die Stuttgarter haben für 2025 einen Gewinneinbruch vermeldet, der es in sich hat. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung dabei noch um 29 Prozent verfehlt, kommentierte der Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research das Ergebnis, das auf der Umsatzseite besser aussehe.
Das Abschneiden der Autosparte und die Aussagen zu deren Profitabilität im Geschäftsjahr 2026 wurden in ersten Kommentar als Enttäuschungen angesehen. Das obere Ende der Margen-Zielspanne liege mit 5 Prozent unter dem Konsens von 5,7 Prozent, schrieb Reitman.
Auch die Dividende soll nun sinken; allerdings nicht so drastisch wie gedacht, hieß es von Händlerseite./tih/men
