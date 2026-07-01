DAX25.240 +0,8%Est506.311 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,7%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.667 +1,8%Euro1,1408 +0,2%Öl70,60 -0,8%Gold4.064 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Meta-Ambitionen setzen Chip- und KI-Werte kräftig unter Druck

02.07.26 12:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
491,00 EUR -8,20 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
76,20 EUR -2,20 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
885,10 EUR -23,80 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
160,72 EUR -1,28 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
KOSPI
8.303,4 PKT -173,1 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
26.040,0 PKT -173,7 PKT -0,66%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Korrektur unter KI-Werten setzt sich am Donnerstag temporeich fort. Am Markt hieß es, die ambitionierten Pläne des Social-Media-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) verstärkten latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten. Dies belastete schon am Vorabend weiter die New Yorker Nasdaq-Börse und in der Folge auch den Handel an den technologielastigen Handelsplätzen in Asien. In Europa litten die einschlägigen KI-Profiteure.

Am deutlichsten zeigen sich die Bedenken im Chipbereich, der an der Nasdaq und in Seoul ein besonders hohes Börsengewicht hat. Die Papiere von Micron (Micron Technology), die 2026 im Nasdaq-100-Index am besten gelaufen sind, waren am Vorabend in New York um mehr als zehn Prozent abgerutscht. Dem folgten die Papiere der südkoreanischen Branchengröße SK hynix mit einem noch drastischeren Kurseinbruch. Sie zogen den Leitindex KOSPI in Seoul um fast acht Prozent nach unten. Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach von einem "Stresstest für den gehebelten KI- und Halbleitersektor".

In Deutschland kamen die Turbulenzen dann auch bei dem Chipkonzern Infineon mit einem Abschlag von 2,6 Prozent an. Im Bereich der deutschen Branchenausrüster erwischte es Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Aixtron (AIXTRON SE), PVA TePla und LPKF (LPKF LaserElectronics) mit Abgaben, die bei letzteren fast 9 Prozent groß waren. Unter Druck standen außerdem die Kurse von HOCHTIEF und Siemens Energy (Siemens Energy), in die wegen des Baus und des Strombedarfs von Rechenzentren ebenfalls viel KI-Fantasie eingepreist ist.

Am Mittwoch hatte ein Bericht über Pläne für ein eigenes Cloud-Infrastrukturgeschäft zwar die Meta-Aktie mit 9 Prozent ins Plus befördert, anderswo aber die Angst vor überschüssiger KI-Rechenleistung ausgelöst. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets an.

Jochen Stanzl von der Consorsbank betonte, es sei nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht, wenn Meta einen Teil seiner Rechenzentren-Kapazitäten verkaufen will. "Auf den zweiten Blick ist das aber auch ein Eingeständnis, dass die Nachfrage nach den eigenen KI-Anwendungen nicht so groß ist, um damit die eigenen, schnell aufgebauten Rechenleistungen wirklich ausschöpfen zu können", merkte der Experte an.

Der Social-Media-Konzern würde mit dem Angebot eigener Kapazitäten wohl in Konkurrenz zu den bereits etablierten Tech-Riesen Amazon, Microsoft und der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) gehen. Den Spekulationen darüber zuträglich war auch ein Bericht, wonach das japanische Unternehmen SoftBank damit beginnen will, KI-Rechenkapazitäten an US-Unternehmen zu vermieten.

Mit den jüngsten Turbulenzen wird die Sorge größer, dass der Juli seinem Ruf als starker Börsenmonat zumindest im KI-Bereich nicht gerecht werden könnte. Der Gedanke drängt sich auf, dass die Rally des ersten Halbjahrs vielleicht zu weit gegangen ist. Der koreanische Kospi war in den vergangenen Monaten zum Sinnbild der KI-Chip-Euphorie geworden, indem er sich 2026 in der Spitze mehr als verdoppelt hatte. Auch dem US-Chipwerte-Index SOX war solch ein Kunststück gelungen.

Börsianer könnten zwar von einer gesunden Korrektur sprechen, die Rückschläge werden jedoch häufiger. Eine noch größere Gegenbewegung ist nämlich erst wenige Wochen her: Anfang Juni hatte es nach enttäuschenden Resultaten des US-Chipriesen Broadcom im SOX einen Rücksetzer um fast 16 Prozent gegeben, dem dann wieder ein Rekordhoch folgte. Aktuell hat der US-Branchenindex von diesem etwa neun Prozent verloren./tih/ag/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
11:51Infineon NeutralUBS AG
10:56Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:56Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51Infineon NeutralUBS AG
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen