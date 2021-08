AKTIEN IM FOKUS: Moderna, Biontech sacken nach EMA-Prüfung ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen um bestimmte, seltene Nebenwirkungen nach Impfungen gegen Covid-19 haben am Mittwoch im US-Handelsverlauf die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller Moderna und Biontech (BioNTech (ADRs)) kräftig belastet. Die satten Gewinne vom Montag samt der neuen Rekorde nach den starken Quartalszahlen des Mainzer Unternehmens Biontech haben sich damit wieder in Luft aufgelöst und es ging noch etwas tiefer abwärts. Beide Papiere büßten jeweils rund 17 Prozent ein. Auch die Aktien des Biontech-Partners Pfizer gaben nach. Sie sanken um knapp 4 Prozent.

Wie an diesem Mittwoch in einem regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Routinebericht veröffentlicht, prüft die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) aktuell, ob aufgetretene seltene Symptome nach der Verabreichung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 als Nebenwirkung eingestuft werden sollen. Dabei geht es um allergische Hautreaktionen und Nierenleiden in kleinen Personengruppen./ck/he