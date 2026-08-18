AKTIEN IM FOKUS: Moderna schnellen nach erfolgreicher Melanom-Studie nach oben

19.08.26 13:33 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine erfolgreiche Studie von Moderna und Merck & Co (Merck) zu einem Melanom-Impfstoff könnte der Moderna-Aktie am Mittwoch zu einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren verhelfen. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schossen die Papiere um fast 60 Prozent auf knapp 100 US-Dollar nach oben. Das wäre das höchste Niveau seit Juli 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen vorbörslich sechs Prozent auf gut 143 Dollar.

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Den Angaben der beiden Unternehmen zufolge reduziert der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene, kombiniert mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co, das Wiederauftreten von Melanomen. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.

Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet. Mit ihr könne dem Unternehmen der Übergang von Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen in das Feld der Onkologie gelingen. Insgesamt steht der Ansatz derzeit in neun Studien gegen verschiedene Krebs-Indikationen und -stadien auf dem Prüfstand./bek/ag/jha/