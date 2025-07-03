AKTIEN IM FOKUS: Monte dei Paschi springen hoch - Bieterkampf bahnt sich an
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MAILAND (dpa-AFX) - Ein Übernahmekampf im italienischen Bankensektor hat die Aktien der beteiligten Institute am Montag spürbar bewegt. Die einstige Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa) wird sowohl von der Turiner Großbank Intesa Sanpaolo als auch der deutlich kleineren Banco BPM umworben.
Die Aktien der Banca Monte dei Paschi sprangen daraufhin zu Wochenbeginn um 11,5 Prozent nach oben. Banco BPM legten 1,3 Prozent zu, während Intesa Sanpaolo 2,9 Prozent einbüßten.
Intesa Sanpaolo möchte die Banca Monte dei Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen, die Banco BPM strebt dagegen eine Fusion mit der Konkurrentin an.
"Die Umgestaltung der italienischen Finanzlandschaft nimmt nun spürbar Fahrt auf", kommentierte Filippo Alloatti vom Vermögensverwalter Federated Hermes. Analyst Antonio Reale von der Bank of America hält die bei der möglichen BPM-Fusion angepeilten Synergien für realistisch. Intesa biete wiederum einen deutlichen Aufschlag auf den jüngsten Aktienkurs./niw/jha/
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