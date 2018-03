NASDAQ-Schwäche schwappt auf TecDAX-Aktien über

Der TecDAX sackte gegen Mittag mit einem Minus von 2,50 Prozent deutlich stärker ab als der Leitindex DAX mit minus 0,93 Prozent.

Noch vor rund zwei Wochen hatte der TecDAX mit 2732 Punkten sein bisheriges Jahreshoch erreicht. Nun testet das Barometer zunächst das Tief von Anfang März bei knapp 2465 Punkten.

An der sehr schwachen TecDAX-Entwicklung hatten am Mittwoch die hohen Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich bei den Papieren von Dialog Semiconductor, Nordex und SMA Solar entscheidenden Anteil.

Bei Dialog belastete zudem ein skeptischer Kommentar vom Bankhaus Lampe. So kommt nach Einschätzung von Analyst Karsten Iltgen der iPhone-Konzern Apple mit seinem Vorhaben, künftig Chips für das Energiemanagement in Eigenregie herzustellen, offenbar schneller voran als befürchtet. Die Umsätze von Dialog mit Apple könnte dies bereits in diesem Jahr beeinflussen, so Analyst Karsten Iltgen. Denn Apple gilt in diesem Bereich als besonders wichtiger Kunde von Dialog. Zuletzt verloren Dialog 12,8 Prozent.

Die Anteile des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex rutschten mit 6,86 Euro auf den tiefsten Stand seit Sommer 2013. Zuletzt belief sich das Minus auf 12,3 Prozent beim Kurs von knapp unter 7 Euro. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte ihre Einstufung auf "Sell" belassen. Mit einem Kursziel von 5 Euro liegt Analyst Manuel Losa damit noch deutlich unter dem aktuellen Kurs. Zudem stufte das Analysehaus Alphavalue die Papiere von "Add" auf "Reduce" ab.

SMA Solar verloren 10,5 Prozent. Dabei gab es gar keine so schlechten Nachrichten vom Hersteller von Solar-Wechselrichtern. Der Konzern rechnet mit leichten Zuwächsen im ersten Geschäftsquartal. Zudem falle die Dividende besser aus als erwartet, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Nicht mehr als ein Strohfeuer war die Vortages-Kurserholung der Aktien von Medigene und RIB Software. An diesem Mittwoch verloren sie wieder jeweils mehr als 5 Prozent. Das Biotech-Unternehmen Medigene hatte zuletzt mit seinem Ausblick die Anleger enttäuscht. RIB Software hatten nach einer Kapitalerhöhung rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Marktteilnehmer äußerten Zweifel an der Strategie.

Unter den im Dax notierten Techwerten zeigten sich die Anteile des Chipproduzenten Infineon mit minus 3,6 Prozent am Index-Ende besonders schwach. Die Aktien des Software-Konzerns SAP kamen mit minus 0,8 Prozent vergleichsweise glimpflich davon.

FRANKFURT (dpa-AFX)

