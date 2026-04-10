AKTIEN IM FOKUS: Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des europäischen Technologiesektors hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology Index stieg in der Spitze um 1,6 Prozent auf gut 877 Punkte, das war der höchste Stand seit Ende Februar. Zuletzt war sein Plus dann noch 1,5 Prozent groß.

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Rückenwind kommt aus den USA und aus Taiwan. An der Technologiebörse Nasdaq war der Leitindex NASDAQ 100 im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen.

Nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlichte zudem der Halbleiterriese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) Zahlen zum ersten Quartal, die deutlich besser ausfielen als erwartet. So übertraf der Nettogewinn des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers die Markterwartung um 5,5 Prozent. Die auch an der New Yorker Börse gehandelten Papiere dürften dort am Donnerstag zulegen.

Experten führten für die guten Geschäftszahlen der Taiwanesen vor allem Künstliche Intelligenz (KI) ins Feld. "Die Nachfrage nach KI ist ein immer stärker werdender Umsatztreiber", schrieb Matt Britzman vom Vermögensverwalters Hargreaves Lansdown. Chip-Käufer mit dem Fokus auf KI sorgten zügig überall dort für ausgelastete Kapazitäten, wo die Nachfrage nach Chips nachlasse, etwa seitens von Smartphone-Herstellern.

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Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV) waren mit plus 1,5 Prozent vorne dabei im Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50, genauso wie der Tech-Investor Prosus. Die Aktien der europäischen Chipkonzerne Infineon und STMicroelectronics legten zwar zuletzt weniger deutlich zu, die Titel des Softwareriesen SAP (SAP SE) profitierten aber mit plus 2,3 Prozent von der Sektorstärke./bek/tih/nas