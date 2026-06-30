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AKTIEN IM FOKUS: Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma

01.07.26 08:49 Uhr
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AKTIEN IM FOKUS: Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch mit Kursabgaben. Grund für diese Annahme ist eine zurückhaltende Umsatzprognose des US-Kontrahenten Nike.

Nike-Aktien hatten im nachbörslichen Handel nach den am Dienstagabend veröffentlichten Daten gut drei Prozent verloren. Adidas-Anteile gaben daraufhin im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 0,7 Prozent nach und Puma um 0,9 Prozent.

Nike-Finanzchef Matthew Friend sprach zur Zahlenvorlage von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld". Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs konstatierte, dass sich die Umsatzerholung erneut verzögere.

Der vorsichtige Tenor mit Blick voraus überlagere positive Faktoren im abgelaufenen Quartal. Die Anleger müssten Geduld mitbringen./bek/zb

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