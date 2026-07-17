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AKTIEN IM FOKUS: Nvidia wieder vor Apple - Rekordserie endet

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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der Apple-Aktien bekommt am Montag einen Dämpfer. Gleiches galt für den Kampf mit NVIDIA um den Rang als wertvollstes Börsenunternehmen. Am Freitag hatte Apple den Chipriesen zeitweise wieder überholt. Nvidia übernahm am Montag mit einem Anstieg um 1,1 Prozent aber schon wieder die Führung, während die Apple-Aktien 2,7 Prozent verloren.

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Anleger positionieren sich am Montag mit einer Erholung bei Chipwerten für die anstehenden Quartalsberichte aus dieser Branche. Beim iPhone-Hersteller Apple nahmen sie dagegen Gewinne mit nach einer Rally um bis zu 22 Prozent seit Ende Juni. Diese hatte dazu geführt, dass die Aktien ihr Rekordhoch am Freitag bis auf knapp 335 US-Dollar nach oben schrauben konnten.

Als Auslöser der Rally in den vergangenen Wochen galt unter anderem eine neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt./tih/jha/

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets