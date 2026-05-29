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AKTIEN IM FOKUS: PC-Markteinstieg treibt Nvidia an - Intel und AMD belastet

01.06.26 19:12 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Am Montag haben Pläne von NVIDIA KI-Chipriesen und klassische PC-Prozessorhersteller im US-Handel unterschiedlich bewegt. Der Konzern will mit seinen als KI-Treiber verwendeten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Hauptprozessoren angreifen.

Nvidia-Aktien legten um fast fünf Prozent zu. Intel verloren 3,7 und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 1,8 Prozent. Etwas mildernd wirkte es sich bei letzterem aus, dass der Barclays-Analyst Tom O'Malley das Unternehmen im Vergleich als "besser positioniert" im PC-Bereich ansieht. Dies sprach er aber ohne Bewertung der Nvidia-Pläne aus.

O'Malley äußerte sich in der Studie auch generell zum Markt für Hauptprozessoren (CPU), die sich an den Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) annäherten. Diese waren im KI-Einsatz bislang wegen der darauf zugeschnitten Leistungseffizienz maßgeblich. Wie er betonte, steige die CPU-Nachfrage derzeit dank der Verwendung im Bereich der agentischen KI rasant. Diese plant als Anwendung selbstständig und trifft Entscheidungen.

Bei der Aktie von Nvidia, das längst das wertvollste Unternehmen der Welt geworden ist, bedeuteten die Kursgewinne vom Montag aber nur eine Erholung. Sie waren in den vergangenen zwei Wochen etwas von ihrem Mitte Mai erreichten Rekordhoch zurückgekommen.

Gemeinsam mit Nvidia waren am Montag aus dem Chipsektor auch die Titel von Arm weiter heiß begehrt. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers sprangen auf ihrer Rekordrally um nochmals fast 17 Prozent hoch. Sie profitierten davon, dass das Unternehmen mit dem KI-Chip-Riesen bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert./tih/jha/he

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