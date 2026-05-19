DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +0,1%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.668 +0,8%Euro1,1599 -0,1%Öl109,9 -0,9%Gold4.478 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX startet mit Verlusten Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX startet mit Verlusten
Ausblick: Walmart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Walmart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Renk weniger belastet von Aktienplatzierung als Springer Nature

20.05.26 08:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
45,29 EUR -0,12 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,06 EUR -0,76 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In Deutschland sind am Mittwoch bei zwei Unternehmen Anteilsverkäufe von Aktionären ein Thema. Bei RENK verkaufte der Rüstungskonzern KNDS ein 5,8-Prozent-Paket. Der Platzierungspreis je Aktie betrug nach Angaben von Händlern 45,10 Euro. Bei Springer Nature wurde ein 2,5-Prozent-Paket von BC Partners offenbar zu 18,75 Euro je Aktie veräußert.

Renk-Anteile wurden auf der Plattform Tradegate zuletzt 1,7 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während Springer-Aktien dort 7,5 Prozent einbüßten. Die Springer-Aktien litten stärker wegen des höheren Abschlags, der in Kauf genommen wurde.

Bei Renk war dieser im Vergleich zum Vortags-Schlusskurs nur 2,5 Prozent groß, bei Springer dagegen 8,5 Prozent. Händler gingen dann am Morgen davon aus, dass dies bei Renk den Druck mildert.

Der KNDS-Anteil an Renk sinkt durch den Anteilsverkauf auf etwa zehn Prozent. Der Finanzinvestor BC Partners hatte 2024 beim Börsengang von Springer Nature schon Anteile platziert und reduziert seine Beteiligung nun weiter./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026RENK BuyWarburg Research
08.05.2026RENK KaufenDZ BANK
07.05.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen