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AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall nach detaillierten Zahlen schwach - Vincorion stark

07.05.26 11:17 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die deutschen Rüstungswerte der ersten Reihe - Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - haben am Donnerstag eher wieder einen schweren Stand. So sanken Rheinmetall nach endgültigen Quartalszahlen um bis zu nahezu 4 Prozent und liefen sich in der vorherigen Erholung damit zunächst an der 21-Tage-Linie fest.

Auf die Eckdaten zum Quartal vom Montagabend hatten sie noch positiv reagiert. Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs sah nun durch die detaillierten Zahlen den mauen Eindruck der Eckdaten bestätigt. Die Experten setzen aber auf ein umso stärkeres zweites Quartal, da es zum Jahresstart eher Timing-Effekte gegeben habe.

Gefragt waren dagegen am Donnerstag die Aktien des Ende März an die Börse gegangenen Zulieferers Vincorion. Sie zogen um bis zu knapp neun Prozent auf 23,90 Euro an und waren damit so teuer wie noch nie. Für die Aktionäre der ersten Stunde liegt das Plus damit bei etwas mehr als 40 Prozent.

David Perry von JPMorgan lobte den sehr starken Auftragseingang des Spezialisten für Energie- und Antriebssysteme für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen./ag/stk

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12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
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