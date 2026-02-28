AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsbranche profitiert von Eskalation im Nahen Osten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche könnten am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen gesucht sein. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Rheinmetall, RENK, HENSOLDT zwischen 5 und 9 Prozent zu. TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) gewannen 1,6 Prozent. Die Rüstungsaktien gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten.

"Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.

Europaweit dürfte die Rüstungsbranche am Montag gesucht sein. Die Papiere von BAE Systems beispielsweise verteuerten sich am Morgen vorbörslich um mehr als 7 Prozent. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Armitage./bek/mne/stk