AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsbranche profitiert von Eskalation im Nahen Osten
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche könnten am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen gesucht sein. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Rheinmetall, RENK, HENSOLDT zwischen 5 und 9 Prozent zu. TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) gewannen 1,6 Prozent. Die Rüstungsaktien gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten.
"Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.
Europaweit dürfte die Rüstungsbranche am Montag gesucht sein. Die Papiere von BAE Systems beispielsweise verteuerten sich am Morgen vorbörslich um mehr als 7 Prozent. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Armitage./bek/mne/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent