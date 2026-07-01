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AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale

02.07.26 11:36 Uhr
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben am Donnerstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Rheinmetall liegen inzwischen mit 1.071 Euro wieder klar über der runden Marke, nachdem sie in der Vorwoche bis auf 900 Euro gesackt waren. Damit hatten sie 2026 gut 42 Prozent an Wert verloren. Inzwischen sind es etwas weniger als ein Drittel.

Spannend wird es am Abend kurz nach dem Xetra-Handelsschluss, denn dann werden von Rheinmetall die letzten Signale an den Kapitalmarkt vor dem Quartalsbericht am 6. August erwartet. Sie werden umso kritischer beäugt, nachdem die Anleger in der Vorwoche der Verlust eines milliardenschweren deutschen Fregatten-Projekts geschockt hatte. Den nachfolgen Kursrutsch haben die Aktien trotz starker Erholung immer noch nicht ganz abgeschüttelt.

An der Euronext (Euronext NV) ging es auch für die tschechische CSG (CSG Group) deutlich aufwärts. Mit 14 Euro liegen sie aber immer noch 44 Prozent unter dem Preis vom Börsengang im Januar. Das Kursziel des JPMorgan-Experten David Perry liegt immer noch bei 34 Euro.

Unterdessen lässt der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres war laut "FT" sogar noch eine Bewertung von 18 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch./ag/jha/

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