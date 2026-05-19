AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte stabil - CSG baut Erholungsrally nach Zahlen aus
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte haben sich am Mittwoch im trägen Marktumfeld zunächst vergleichsweise stabil gezeigt. Auffällig sind vor allem die Papiere des tschechischen Konzerns CSG (CSG Group), die nach Zahlen ihre Erholung seit dem Wochentief am Montag auf fast 23 Prozent ausbauen konnten.
Seit dem Börsengang im Januar waren die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition kräftig unter die Räder geraten und von 35,50 Euro bis auf 13,62 Euro eingebrochen. Nun kosten sie wieder rund 18,70 Euro.
Analyst David Perry von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) ist sehr optimistisch für die Aktien der Tschechen. Sie seien enorm unterbewertet und könnten enorm steigen, schrieb er am Mittwochmorgen. Sein Kursziel liegt entsprechend hoch bei 40 Euro. Der Jahresstart sei sehr stark gewesen, so sein Fazit zum Quartalsbericht./ag/zb
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