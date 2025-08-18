AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte unter Druck - Leichter Optimismus nach Gipfeln

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Die Aktien von Rheinmetall und RENK prallten im frühen Handel von ihren 100-Tage-Linien deutlich nach unten ab, HENSOLDT korrigierten bis an dieses mittelfristige Trendbarometer, das technisch orientierte Anleger oft beachten.

Zu Wochenbeginn hatten die Aktien noch vom ergebnislosen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin profitiert. Nach dem Treffen zwischen Trump, seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj und einigen europäischen Regierungschefs herrscht nun wieder leichter Optimismus hinsichtlich eines Wegs aus dem Ukraine-Krieg.

Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zog eine positive Bilanz der Gespräche im Weißen Haus. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte er./ag/jha/