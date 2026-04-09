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AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte unter Druck - Spekulation um Ukraine-Deal

10.04.26 12:12 Uhr
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Aktien
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Rüstungswerte sind am späten Freitagvormittag kräftig unter Druck geraten. In DAX und MDAX verloren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT über 5 Prozent. Die Papiere der Czechoslovak Group CSG (CSG Group) brachen sogar um 10 Prozent auf ein neuerliches Rekordtief ein.

Am Markt kamen Spekulationen über einen möglichen Deal zwischen der Ukraine und Russland auf, der den seit 2022 währenden Krieg eventuell sogar beenden könnte. Auslöser waren Aussagen des ukrainischen Unterhändlers Kyrylo Budanov aus einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg, die dort verbreitet wurden. Das Interview stammt allerdings vom 4. April./ag/jha/

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DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
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14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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