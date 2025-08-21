DAX24.335 +0,2%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptisch

22.08.25 09:30 Uhr
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben vor dem Wochenende ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. Die Aktien von Rheinmetall und vor allem RENK und HENSOLDT zogen am Freitag im frühen Handel an.

Rheinmetall kosten mit 1.636 Euro gut zehn Prozent mehr als zur Wochenmitte bei ihrem Tief seit Anfang Mai. Hensoldt erholten sich seither gar um fast 15 Prozent und Renk um fast 9 Prozent.

Inmitten zuletzt wieder intensivierter Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gab die Citigroup ihre Verkaufsempfehlungen für Hensoldt und Renk auf. Experte Charles Armitage votiert nun mit "Neutral". Die Papiere erschienen fundamental nicht mehr überbewertet./ag/jha/

