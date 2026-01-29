DAX24.960 -1,2%Est506.109 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.623 -1,2%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,29 +0,9%Gold5.212 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

AKTIEN IM FOKUS: SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic

23.02.26 16:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
118,00 EUR -8,22 EUR -6,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
148,80 EUR -8,92 EUR -5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
167,10 EUR -4,86 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
4,60 EUR -0,24 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
123,36 EUR -19,40 EUR -13,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.327,0 PKT -496,4 PKT -1,56%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.623,3 PKT -262,8 PKT -1,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die SAP (SAP SE)-Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDAX sackten TeamViewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.

Wer­bung

SAP büßten als DAX-Schlusslicht 3,6 Prozent auf 167,65 Euro ein. Im MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es für Teamviewer um 5,6 Prozent auf 4,58 Euro abwärts. In den USA sackten Zscaler mit minus 6,5 Prozent auf ein Tief seit Herbst 2023. Salesforce und Oracle büßten zuletzt etwas mehr als 4 Prozent ein. Cloudflare setzten ihre Talfahrt vom Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent fort. Palo Alto Networks sanken um 2 Prozent.

Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten./ck/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen