AKTIEN IM FOKUS: SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP (SAP SE) haben sich am Donnerstagnachmittag zum besten DAX-Wert gemausert. Gestützt auf den Kursanstieg beim Konkurrenten Salesforce im US-Handel arbeiteten sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns mit mehr als vier Prozent ins Plus vor. Eine stützende Wirkung wurde dabei am Markt auch einem weiteren großen US-Softwareunternehmen nachgesagt: Die Titel von Snowflake legten unter Schwankungen um bis zu neun Prozent zu.

Salesforce hatte am Vorabend nach New Yorker Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die anders als vorbörslich gedacht zu Kursgewinnen bei dem US-Konzern führten. Das vierte Quartal habe im Erwartungsrahmen gelegen, doch der Ausblick sei enttäuschend, urteilte Rishi Jaluria von RBC.

Zunächst hatte es vor diesem Hintergrund Stimmen gegeben, Salesforce könne die zuletzt im Softwaresektor aufgekommenen Sorgen vor einer Bedrohung durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen. Dazu sagte Jaluria, es gebe aber Anzeichen, dass die Geschäfte mit dem KI-Tool Agentforce Fahrt aufnähmen. Bei Snowflake waren die Stimmen rund um die KI-Perspektiven etwas optimistischer.

Gabriela Borges von Goldman Sachs schrieb dazu, es werde entscheidend sein, inwieweit Salesforce es schaffe, sinnvollere KI-Lösungen anzubieten als neue Konkurrenten - und diese dann auch zu monetarisieren, um das eigene Wachstum auch in den kommenden Jahren voranzutreiben./tih/jsl/he