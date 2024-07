AKTIEN IM FOKUS: Schaeffler sehr schwach - Vitesco im Blick

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Handelsstart ab

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag gefragt

Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag schwächer

Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Nachmittag vor

Heute im Fokus

Galenica stockt Redcare Pharmacy-Anteil auf. Amadeus FiRe senkt Ergebnisprognose. Vitesco korrigiert Jahresprognose nach unten. Schaeffler senkt Prognose wegen Vitesco. KKR will bei Eni-Biospritsparte einsteigen. Mattel: Barbie gibt es nun auch in blind. Google-Kehrtwende bei Umgang mit Cookies in Chrome.