FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zurückhaltender Jahresausblick von JPMorgan für die Sportartikelbranche hat bei den Anlegern von adidas und Puma (PUMA SE) am Freitag die Laune getrübt. Analystin Wendy Liu strich ihre Empfehlung für Adidas und votiert für Puma sogar mit "Underweight". Die Schweizer On Holding (On) bleibt nun ihr einziger Favorit im Sektor. Sie glaubt in der Branche an ein Jahr mit nachlassendem Wachstum und einem sich verschärfenden Wettbewerb.

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Die zuletzt erholten Aktien von Adidas büßten am Freitagvormittag zeitweise 2,5 Prozent ein auf 169,35 Euro. Sie pendeln nach ihrem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen aktuell wieder um ihre 21-Tage-Linie. 2026 treten Adidas-Papiere damit per Saldo auf der Stelle. Liu signalisiert mit ihrem auf 184 Euro

gesenkten Kursziel deutlich weniger Erholungsspielraum als bisher. Um das angestrebte währungsbereinigte Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen, bräuchte es neue Zugpferde im Schuhbereich, so die Expertin. Erfolge diesbezüglich seien kaum kalkulierbar.

Bei Puma sieht Liu mit ihrem Kursziel von 21 Euro sogar weitere Rückschlagsgefahren für die Papiere, die am Vormittag bis zu 3 Prozent auf 22,80 Euro verloren. Damit liegen sie 2026 nur noch leicht im Plus. Die Expertin befürchtet, dass sich der Turnaround von Puma im aktuell schwierigen Umfeld hinzieht. Denn die Einzelhändler seien zunehmend risikoscheu und legten sich keine Marken ins Regal, deren Absatzerfolg ungewiss sei./ag/tih/stk