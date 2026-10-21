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AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro hellen Tech-Stimmung etwas auf

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Aktien
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1,489.60 EUR 29.00 EUR 1.99 %
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Infineon AG
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SpaceX
145.50 EUR 14.60 EUR 11.15 %
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Super Micro Computer Inc
31.68 EUR 3.66 EUR 13.06 %
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MDAX
30,655.08 EUR 263.43 EUR 0.87 %
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NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche haben am Mittwoch auch deutschen, europäischen und asiatischen Tech-Aktien Auftrieb gegeben. Am Dienstag nach US-Börsenschluss hatte der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX berichtet, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Neben SpaceX überzeugte der Computer- und Serverhersteller Supermicro (Super Micro Computer) dank einer hohen Nachfrage aus der KI-Branche mit starken Quartalszahlen.

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SpaceX-Chef Elon Musk bestätigte Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Die strategische Logik einer solchen Transaktion, über die schon länger spekuliert wurde, bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidenden Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta.

Die SpaceX-Titel gewannen im frühen New Yorker Handel rund 10 Prozent auf 162 Dollar. Bei Tesla stand ein Plus von mehr als 3 Prozent zu Buche - das Unternehmen legt an diesem Mittwoch nach US-Börsenschluss ebenfalls Quartalszahlen vor. Für Supermicro ging es um 10 Prozent hoch.

Im DAX legten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon um rund zweieinhalb Prozent zu. Im MDax sprangen die Papiere des Chipindustrie-Zulieferers JENOPTIK um 11 Prozent in die Höhe, hier war ein optimistischerer Jahresausblick der Hauptgrund. Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Aixtron (AIXTRON SE) gewannen jeweils etwas mehr als 2 Prozent. An anderen Börsenplätzen in Europa waren ASML (ASML NV) und STMicro (STMicroelectronics) mit Kurszuwächsen von ebenfalls um die 2 Prozent gefragt.

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Bedenken, dass sich die immensen Investitionen im KI-Bereich nicht auszahlen könnten, wurden mit den SpaceX-Zahlen etwas gemildert. Zuvor war die Laune der Anleger im KI-Bereich bei immer weiter gestiegenen Marktzinsen merklich getrübt.

Nun aber scheine SpaceX genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht habe: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist, sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.

Analyst Doug Anmuth von JPMorgan reagierte auf die SpaceX-Zahlen mit einem Sprung seines Kursziels von 240 auf 500 Dollar. Damit befindet er sich unter jenen Experten am Markt mit den höchsten Kurszielen für SpaceX. Höher liegt nur noch Brian Gesuale von der Investmentbank Raymond James, der mit 800 Dollar die Messlatte besonders hoch legt. SpaceX habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./ajx/gl/ag/stk/he

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Datum Rating Analyst
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK
14:26 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:46 SpaceX Outperform Bernstein Research

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