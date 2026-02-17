DAX25.137 +0,6%Est506.064 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.626 +0,2%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
AKTIEN IM FOKUS: Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM

18.02.26 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
301,10 EUR 15,80 EUR 5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
45,61 EUR 1,18 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
28,86 EUR 1,49 EUR 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,1354 CHF -0,0200 CHF -0,93%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,3411 EUR -0,0201 EUR -0,85%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,0438 GBP -0,0193 GBP -0,93%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
426,7707 JPY -1,9264 JPY -0,45%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2,7666 USD -0,0316 USD -1,13%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3615 NEO 0,0041 NEO 1,14%
Charts|News

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Analog Devices sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 8 Prozent auf ein Rekordhoch von fast 365 US-Dollar gestiegen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterherstellers seien sehr stark, kommentierte Analyst James Schneider von Goldman Sachs den Geschäftsbericht. Dabei habe man sowohl von Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren als auch der Unterhaltungselektronik profitiert.

Wer­bung

Die Amerikaner zogen mit den guten Nachrichten auch die europäische Tech-Branche mit. Infineon erreichten ein weiteres Hoch seit 2001 und STMicro (STMicroelectronics) lagen knapp unter dem Jahreshoch./ag/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

