AKTIEN IM FOKUS: Swiss Re fallen nach Zahlen zurück - Branche unter Druck

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien der Swiss Re haben am Freitag trotz nach vordergründig starken Quartalszahlen nachgegeben. Am Vormittag sank der Wert um 1,7 Prozent auf 98,74 Franken. Er korrigierte damit einen Teil des Anstiegs, der seit Ende August von rund 85 auf über hundert Franken geführt hatte - mit 101,75 Franken hatte die Aktie erst am Vortag ein Jahreshoch markiert.

Analysten zeigten sich einerseits vom starken Reingewinn der Swiss Re positiv überrascht, denn mit seinem Ergebnis hatte der Konzern das obere Ende der Prognosespanne übertroffen. Ebenfalls gelobt wurde die mit 314 Prozent hohe Solvabilitätsquote. Analyst Deral Groh von der kanadischen Bank RBC bemängelte allerdings die erhöhte Vorsorge in der Sach- und Haftpflichtrückversicherung. Die Analysten von der Bank JPMorgan verwiesen auf die im Sektorenvergleich erhöhte Bewertung der Swiss Re.

Aktien von Wettbewerbern wie Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück schwächelten am Freitag ebenfalls. Gewinnmitnahmen hatten nach zuvor starkem Lauf bereits am Vortag eingesetzt. Versicherer gehören wie Banken zu den Nutznießern höherer Zinsen. Die Zinspause der US-Notenbank und die Möglichkeit, dass die Leitzinsen schon 2024 wieder sinken könnten, belasten aktuell.

Und auch Allianz und Talanx gaben nach. Der Stoxx Europe 600 Insurance war mit minus 1,3 Prozent Schlusslicht im Branchentableau.

