AKTIEN IM FOKUS: Symrise im Fahrwasser von Givaudan tiefer

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Symrise-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Sell

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Handel in Frankfurt: DAX notiert im Minus

Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag fester

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester

Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Heute im Fokus

Galenica stockt Redcare Pharmacy-Anteil auf. Amadeus FiRe senkt Ergebnisprognose. Vitesco korrigiert Jahresprognose nach unten. Schaeffler senkt Prognose wegen Vitesco. KKR will bei Eni-Biospritsparte einsteigen. Mattel: Barbie gibt es nun auch in blind. Google-Kehrtwende bei Umgang mit Cookies in Chrome.