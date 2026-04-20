DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +2,6%Nas24.370 -0,1%Bitcoin64.359 ±-0,0%Euro1,1742 -0,4%Öl97,20 +3,6%Gold4.709 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen leichter -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla, Rüstung im Fokus
Top News
Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic - Aktie profitiert Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic - Aktie profitiert
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile US und Telekom gelassen nach Bericht über Kombination

21.04.26 21:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,05 EUR -0,56 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
167,26 EUR -0,74 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von T-Mobile US und der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) haben am Dienstag auf einen Kreise-Bericht über eine erwogene Kombination beider Unternehmen reagiert. Die Telekom-Aktien wurden im Tradegate-Handel zuletzt 0,9 Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während die Titel von T-Mobile US sich schwankend zeigten. Die Titel der US-Telekom-Tochter lagen zuletzt mit einem halben Prozent im Minus - ähnlich wie vor dem Bericht. In einer ersten Reaktion auf diesen waren sie aber auch schon auf ein Plus von vier Prozent nach oben gesprungen.

Den Kreisen zufolge würde eine neue Holdinggesellschaft geschaffen, die Gebote für Aktien beider Unternehmen abgibt. Ziel sei die Schaffung eines vereinfachten Konzerns, der die Geschäfte beider Unternehmen kontrolliert und sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren befinden würde. Die Diskussionen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es weiter./tih/he

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen