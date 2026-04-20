AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile US und Telekom gelassen nach Bericht über Kombination
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von T-Mobile US und der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) haben am Dienstag auf einen Kreise-Bericht über eine erwogene Kombination beider Unternehmen reagiert. Die Telekom-Aktien wurden im Tradegate-Handel zuletzt 0,9 Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während die Titel von T-Mobile US sich schwankend zeigten. Die Titel der US-Telekom-Tochter lagen zuletzt mit einem halben Prozent im Minus - ähnlich wie vor dem Bericht. In einer ersten Reaktion auf diesen waren sie aber auch schon auf ein Plus von vier Prozent nach oben gesprungen.
Den Kreisen zufolge würde eine neue Holdinggesellschaft geschaffen, die Gebote für Aktien beider Unternehmen abgibt. Ziel sei die Schaffung eines vereinfachten Konzerns, der die Geschäfte beider Unternehmen kontrolliert und sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren befinden würde. Die Diskussionen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es weiter./tih/he
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