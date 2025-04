AKTIEN IM FOKUS: Thailand-Aus stützt Delivery-Hero-Erholung - Just-Eat-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Delivery Hero hat am Mittwoch in einem starken Börsenumfeld ihre vorsichtige Erholung fortgesetzt. Unterstützung bot vor allem der angekündigte Rückzug des Online-Essenslieferanten aus Thailand. Gespannt warten die Anleger nun auf die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens.

Am frühen Nachmittag legte das Papier von Delivery Hero im MDAX um 4,2 Prozent auf 24,61 Euro zu. Auf dem möglichen weiteren Weg nach oben wartet allerdings bei knapp 25,50 Euro ein wichtiger Widerstand. Dort verläuft die 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert. Zuletzt war die Aktie am 10. April knapp unter diese charttechnische Linie gestiegen.

Delivery Hero schlug sich damit am Mittwoch besser als die Titel des Konkurrenten Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom), die moderat nachgaben. Im Fokus steht bei diesen nach wie vor das seit Ende Februar bekannte Übernahmeangebot der Internetbeteiligungsgesellschaft Prosus. Die an diesem Tag vorgelegten schwachen Quartalszahlen interessierten daher kaum, hieß es von Analysten.

Angesichts der im zweiten Quartal wohl anstehenden Übernahme durch Prosus seien die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Bestellmengen von Just Eat weitgehend irrelevant für die Kursfindung, schrieb Jefferies-Analyst Giles Thorne. Die Aktie war nach Bekanntwerden der Offerte in Höhe von 20,30 Euro je Aktie im Februar um etwas mehr als 50 Prozent auf über 19 Euro gesprungen und verharrt dort seither.

Bei Delivery Hero richtet sich das Anlegerinteresse unterdessen auf den weiteren Rückzug des Unternehmens aus unattraktiven Märkten. Dass die Asien-Tochter Foodpanda den Betrieb in Thailand im Mai einstellen wird, kam gut an. Ein Händler wertete es positiv, dass die "Geostrategie weiter optimiert wird". Die Konsolidierung in der Branche setze sich auf globaler Ebene fort, wobei der Fokus auf profitablem Wachstum liege. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sieht in dem Rückzug die Fortsetzung der Portfolio-Optimierung mit weiteren Verbesserungen des operativen Ergebnisses. Allerding seien die Aktivitäten auf dem wettbewerbsintensiven Markt Thailand relativ klein, schränkte er ein.

Aktienexperte Andreas Lipkow sagte zudem mit Blick darauf, dass Prosus bereits Großaktionär bei Delivery Hero ist, dass "eine potenzielle Konsolidierung der beiden Unternehmen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden sollte. Das Geschäftsfeld verschärft sich zunehmend und Unternehmensgröße ist in dieser Phase essenziell."/ck/tih/jha/

