AKTIEN IM FOKUS: Tourismus gefragt - Ryanair glaubt an Jahr ohne Miese

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vielerorts wieder anlaufende Tourismus ermutigt die Anleger am Montag weiter zum Zugreifen in der Reisebranche. Die Aktien von Fraport, TUI und Lufthansa rückten auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit ihren Xetra-Schlusskursen zwischen 0,8 und 1,9 Prozent vor - trotz der Position der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich in einem Interview für eine Abschaffung von Kurzstreckenflügen und gegen billige Ticketpreise positionierte.

Die fortschreitenden Impfkampagnen in Europa machen der Branche weiter Hoffnung: Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca öffnen nach dem harten Winter mit einer heftigen Pandemiewelle und zahlreichen Einschränkungen immer mehr Hotels. Auch Ryanair glaubt offensichtlich an eine Belebung: Nach einem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr hofft der Billigflieger im aktuellen Geschäftsjahr an ein Ergebnis nahe der Gewinnschwelle./tih/jha/