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AKTIEN IM FOKUS: Tourismusbranche und Luftfahrt beflügelt von Iran-Hoffnung

12.06.26 10:14 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Tourismussektor werden am Freitag von neuer Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran gestützt. Allen voran galt dies am deutschen Aktienmarkt für die Anteilsscheine des Reiseveranstalters TUI, der Fluggesellschaft Lufthansa und für den Flughafenbetreiber Fraport, der obendrein gute Verkehrszahlen für Mai vorgelegt hatte. Deren Aktien zogen zwischen fünf und sieben Prozent an. Auch die Aktien des Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) und der Triebwerkszuliefererer MTU (MTU Aero Engines) und SAFRAN gewannen deutlich.

US-Präsident Donald Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Nach einem vorherigen Dementi spricht nun auch der Iran von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.

"Die Finanzmärkte reagierten mit dem zu erwartenden Optimismus auf die Nachricht, dass ein weiteres Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran unmittelbar bevorstehen könnte", schrieb der Marktexperte Chris Turner von der ING. Viele Anleger orientierten sich am Ölmarkt, an dem die Preise wegen der Neuigkeiten aus Nahost wieder deutlich nachlassen. Für den Flugverkehr zeichnet sich damit Erleichterung ab, waren die Treibstoffpreise in den vergangenen Monaten zu einem großen Problem geworden.

Fraport berichtete am Freitag, dass die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen im Mai um 2,7 Prozent gestiegen war. Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank betonte, nach dem stark streikbelasteten April sei der Flughafenbetreiber wieder auf Wachstumskurs - allerdings auch begünstigt durch die Feiertags- und Ferienlage./tih/ag/jha/

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