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AKTIEN IM FOKUS: Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben

18.06.26 08:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BE Semiconductor Industries NV
304,00 EUR -3,10 EUR -1,01%
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Infineon AG
77,80 EUR 1,54 EUR 2,02%
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Intel Corp.
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Micron Technology Inc.
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SK hynix Inc.
2.521.000,00 KRW 139.000,00 KRW 5,84%
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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel.

Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor (BE Semiconductor Industries NV) aufgrund starker KI-Nachfrage.

Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron (Micron Technology) mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.

Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk

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12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
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07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
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05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
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