DAX25.134 -0,6%Est506.069 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,6%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.721 +0,6%Euro1,1807 +0,2%Öl71,29 +1,4%Gold5.017 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Versorger unter Druck - Centrica und Enel im Fokus

19.02.26 10:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
A2A S.p.A.
2,44 EUR 0,02 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Centrica plc
2,16 EUR -0,10 EUR -4,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
9,02 EUR -0,28 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
52,24 EUR -0,56 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Versorgerwerte haben in Europa am Donnerstag einen schweren Stand. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Utlities, der am Dienstag knapp unter seinem Rekord aus dem Jahr 2008 abgedreht war, gab nun deutlicher nach; und zwar um 1,6 Prozent. Dies lag zum einen am enttäuschenden Bericht des britischen Versorgers Centrica als auch der Intervention Italiens bei den Strompreisen.

Wer­bung

Die Aktien von Centrica knickten in London zeitweise um fast 10 Prozent ein, nachdem ein massiver Gewinnrückgang von 40 Prozent für das Vorjahr gemeldet worden war. Das Unternehmen machte gesunkene Erdgaspreise und den wegen der geopolitischen Risiken kaum kalkulierbaren Markt verantwortlich. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wurde ausgesetzt, um sich auf Investitionen in Infrastruktur zu konzentrieren.

Daneben standen gerade die Aktien italienischer Versorger unter Druck. Enel sackten um bis zu 4 Prozent ab. Das Energiedekret der italienischen Regierung sei eine massive Intervention, die seine Ergebnisprognose für 2027 um 7 Prozent drücken werde, schrieb Alberto Gandolfi von Goldman Sachs. Verantwortlich sei zum einen die Neuordnung der Strompreisfindung, durch die die Weitergabe von Emissions- und Transportkosten nicht mehr möglich sei. Zudem würden die Unternehmenssteuern erhöht - gerade für Versorger.

Auch die zuletzt erholten Aktien von RWE legten im DAX wieder etwas den Rückwärtsgang ein./ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf A2A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A2A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
08:31Enel OverweightBarclays Capital
08:01Enel Market-PerformBernstein Research
08:01Enel BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:31Enel OverweightBarclays Capital
08:01Enel BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Enel OverweightBarclays Capital
15.01.2026Enel BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Enel Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Enel HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
11.12.2025Enel Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Enel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
19.11.2025Enel UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2018Enel ReduceHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen