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AKTIEN IM FOKUS: VW und Porsche SE steigen nachbörslich - Sparpaket kommt gut an

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FRANKFURT (dpa-AFX) -

Aktien von VW und Porsche SE steigen - Sparpaket kommt gut an

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Die Anleger von Volkswagen haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel positiv auf die überraschende Einigung auf ein Sparpaket bei dem Autobauer reagiert. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger bauten auf der Handelsplattform Tradegate ihre Gewinne peu à peu aus und notierten zuletzt 3,4 Prozent über dem Xetra-Schluss.

Auch die Papiere der VW-Dachgesellschaft und Hauptanteilseignerin Porsche SE waren gefragt. Hier gab es auf Tradegate zuletzt ein Plus von zwei Prozent.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen stimmte dem Sparpaket des Konzernvorstands einstimmig zu. Dabei will der Autobauer in den kommenden Jahren unter anderem weitere 50.000 Stellen streichen. Im Volkswagen-Konzern stehen zudem vier Werke auf der Kippe. Diese Maßnahmen hatten bereits vorab in Rede gestanden.

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VW steckt bereits seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Zu schaffen machen dem Autobauer und der gesamten Branche in Europa die US-Zölle, die Marktentwicklung in China und mehrere politische Krisen.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben seit Jahresanfang mehr als ein Viertel verloren. Vor diesem Hintergrund müssen sie am 21. September den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlassen./la/he

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

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