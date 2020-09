AKTIEN IM FOKUS: Walmart und Microsoft ziehen wegen Neuigkeiten zu Tiktok an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Walmart sind am Donnerstag vom überraschenden Interesse an den US-Aktivitäten der chinesischen Video-App Tiktok angetrieben worden. Die Papiere bauten ihre Gewinne nach der Meldung auf 5,5 Prozent aus und wurden so zum Spitzenreiter im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial). Bei 138 Dollar erreichten sie einen neuen Rekord.

Walmart hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt, dass es zusammen mit Microsoft an einer Übernahme von Tiktok arbeite. Händler sprachen vor einem überraschenden Schritt, der dem Wunsch des Einzelhandelskonzerns entspreche, im Technologiebereich ein führendes Unternehmen zu werden. Dem Konzern zufolge soll der Schritt zum Wachstum mit dem hauseigenen Online-Marktplatz und dem aufstrebenden Werbegeschäft beitragen.

Derweil berichtete der US-Fernsehsender CNBC, dass Microsoft kurz vor dem Kauf von Tiktok stehe. Die Aktie des Konzerns hatte daraufhin im Dow ebenfalls ihre Gewinne ausgebaut. Zuletzt stieg sie um 3,4 Prozent und setzte so ihre Rekordrally fort.

US-Präsident Donald Trump nimmt Tiktok derzeit unter Verweis auf die Datensicherheit in die Zange. Er ordnete zuletzt an, dass sich der chinesische Mutterkonzern Bytedance binnen drei Monaten von allen Daten von US-Nutzern trennen müsse und in den Vereinigten Staaten dann auch kein Eigentum mehr besitzen dürfe, das für den Betrieb genutzt werde./tih/he